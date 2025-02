Que horas começa o BBB 25 nesta sexta (7)? Veja programação da festa de hoje

Um novo episódio do Big Brother Brasil 25 irá ao ar nesta sexta-feira (7), a partir de 22h25, após a exibição da novela "Mania de Você", na Rede Globo. Nesta noite, o Líder da semana, João Gabriel, terá de escolher cinco participantes para colocar em sua mira para o paredão. Depois, os confinados poderão aproveitar um show do cantor Péricles.

Até o momento, por terem descumprindo as regras da dinâmica "freeze" dessa quinta-feira (6), todos os brothers e as sisters — exceto Gracyanne Barbosa — estão no "Tá com Nada", munidos apenas de arroz, feijão, goiabada e café.

Show de Péricles

A festa desta noite no BBB 25 será comandada por Péricles. O artista subirá ao palco com um repertório recheado de hits e medleys de músicas feitas para chorar, dançar e cantar com a mão no peito. Estão previstas canções como, por exemplo, "Até Que Durou", "Melhor eu Ir", "O Show Tem Que Continuar" e "Dança do Bole Bole".

O set da festa será "imersivo" e os confinados poderão escolher paisagens representando lugares de dentro e de fora do Brasil.

Que horas começa o BBB?

O BBB terá início às 22h25 desta sexta-feira (7), na TV Globo, logo após a exibição da novela "Mania de Você".

Os telespectadores também poderão acompanhar o reality show por meio do Globoplay, que disponibiliza acesso exclusivo ao sinal ao vivo 24 horas por dia para assinantes.

