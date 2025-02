Que horas começa o BBB 25 nesta quinta (6)? Veja programação de hoje

Um novo episódio do Big Brother Brasil 25 irá ao ar nesta quinta-feira (6), a partir das 22h25, logo após a exibição da novela "Mania de Você", na Rede Globo. Nesta noite, o público vai acompanhar a quarta Prova do Líder da edição.

Com o fim da dinâmica de duplas, essa será a primeira liderança individual do programa. A participante Gracyanne deve participar com o restante do grupo, já que retornou para a casa no começo da tarde de hoje, surpreendendo os brothers que acreditavam na eliminação dela.

O primeiro Paredão será formado no domingo (9).

Veja também Zoeira BBB 25: participantes são avisados sobre fim das duplas no reality Zoeira Com dinâmica do 'freeze', veja como foi volta de Gracyanne Barbosa ao BBB 25

Que horas começa o BBB?

O BBB terá início às 22h25 desta quinta-feira (6), na TV Globo, logo após a exibição da novela "Mania de Você". O programa deve ser encerrado por volta das 23h40.

Os telespectadores também poderão acompanhar o reality show por meio do Globoplay, que disponibiliza acesso exclusivo ao sinal ao vivo 24 horas por dia para assinantes.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.