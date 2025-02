Que horas começa o BBB 25 nesta quarta (5)? Veja atrações do show de hoje

Um novo episódio do Big Brother Brasil 25 irá ao ar nesta quarta-feira (5), a partir das 22h25, logo após a exibição da novela "Mania de Você", na TV Globo. Nesta noite, o público vai acompanhar a rotina dos participantes ao longo do dia e verá o show da dupla Chitãozinho & Xororó no 'Show de Quarta'.

Os dois subirão ao palco do "BBB 25" para comandar a apresentação e ainda terão a companhia de Sandy e Júnior, filhos de Xororó e sobrinhos de Chitãozinho, integrantes de dupla de sucesso na música brasileira entre o final dos anos 1990 e 2000.

Com mais de 50 anos de carreira, a dupla destacou a participação no programa e frisou os sucessos a serem cantados, como 'Evidências' e 'Me Espera', bem como a nova turnê de ambos pelo País.

"Uma grande licença, honrosa e absolutamente pontual esse encontro familiar! Estamos muito felizes e animados para agitar a casa mais vigiada do Brasil. Pausamos nossas férias para prestigiar o programa e já aquecer as turbinas para nossa nova turnê 'José e Durval - Uma História de Sucesso'", declararam os irmãos.

Este ano, o "Show de Quarta" entra no BBB como uma celebração diferente das realizadas pelo programa às sextas ou sábados. Os artistas devem ficar mais próximos dos participantes, interagindo com eles e mostrando as relações familiares ou de amizade dentro da casa.