Que horas começa o BBB 25 nesta quarta (22)? Veja programação do reality

Um novo episódio do Big Brother Brasil 25 irá ao ar nesta quarta-feira (22), a partir das 22h25, logo após a exibição da novela "Mania de Você", na Rede Globo. Nesta noite, o público vai acompanhar a rotina dos participantes ao longo do dia e verá o show da dupla César Menotti & Fabiano no 'Show de Quarta'.

Os dois subirão ao palco do "BBB 25" para comandar a apresentação e ainda terão a companhia do irmão Fábio Lacerda, que é empresário e pastor. O familiar entrará como "dupla" dos cantores, fazendo referência aos participantes já confinados na casa.

Veja também Zoeira Influenciador Babal Guimarães é preso por descumprir restrições judiciais contra ex-esposa Zoeira Ana Hickmann desabafa sobre pagar 'pensão compensatória' a Alexandre Correa e diz que ex 'distorce realidade'

Eles tocarão músicas como "Tocando em Frente", de Almir Sater, além de sucessos como "Leilão", "Ciumenta" e "Como Um Anjo". A dupla, inclusive, tem história curiosa: Fábio e Fabiano iniciaram a carreira juntos, mas logo depois foi César quem entrou para a música quando Fábio resolveu seguir por outros caminhos.

Este ano, o "Show de Quarta" entra no BBB como uma celebração diferente das realizadas pelo programa às sextas ou sábados. Os artistas devem ficar mais próximos dos participantes, interagindo com eles e mostrando as relações familiares ou de amizade dentro da casa.