Que horas começa o BBB 25 hoje, quarta-feira (5/3)?

Nesta quarta-feira (5/3), o reality show deve começar a partir das 22:25 (horário de Brasília), logo após Mania de Você. A programação da TV Globo pode passar por mudanças prévias sem avisos.

Qual a programação de hoje do BBB 25?

Nesta noite, o público vai acompanhar a festa do líder da semana, onde todos comemoram com uma festa temática especial.

O que aconteceu no BBB 25 na noite de ontem?

A eliminação de Camilla, com uma votação esmagadora de 94,67%, marcou o início de uma madrugada agitada no BBB 25. A emoção tomou conta da casa, com Thamiris desabando em lágrimas pela saída da irmã e buscando consolo nos colegas.

A análise do discurso de Tadeu Schmidt gerou debates acalorados, levantando questionamentos sobre alianças e a verdadeira natureza das amizades dentro do jogo.



A movimentação continuou com uma verdadeira reformulação na dinâmica da casa.

Renata e Eva deixaram o Quarto Anos 50 após desavenças com Aline, encontrando abrigo no Quarto Fantástico ao lado de seus aliados. Rumores sobre o possível fechamento de um dos quartos circularam pela casa, enquanto Vitória Strada ponderava uma mudança estratégica de grupo, buscando novas alianças para garantir sua permanência no jogo.

Onde assistir ao BBB 25?

O reality show pode ser acompanhado diariamente pela TV Globo e pela Globoplay. Os assinantes da plataforma de streaming também têm acesso às câmeras da casa 24 horas por dia e a trechos de vídeos dos participantes no jogo.

O gshow também disponibiliza outros conteúdos exclusivos para fãs do reality show, como o Bate Papo BBB com o eliminado da semana e o Mesacast BBB com os principais assuntos da semana do jogo.

Quero votar no BBB 25, como faço?

A votação do BBB 25 segue através do site do gshow, sendo necessário ter uma conta Globo, criada gratuitamente no site. Os votos seguem divididos entre:

Votos da torcida: múltiplos votos, sem limite de quantidade, logado na Conta Globo

Votos únicos: voto apenas uma vez por Paredão, mediante CPF

Quem são os participantes do BBB 25?

O BBB começou com 24 participantes divididos em duplas, mas hoje os jogadores seguem individualmente na disputa pelo prêmio milionário.

A lista completa dos participantes do BBB 25 é: