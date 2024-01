Que horas começa o BBB 24 hoje, segunda-feira (8)?

A 24ª edição do Big Brother Brasil estreia nesta segunda-feira (8), sob o comando de Tadeu Schmidt. O programa será exibido às 22h25, pelo horário de Brasília, logo após capítulo da novela 'Terra e Paixão', na Rede Globo.

O primeiro dia dos brothers na casa mais vigiada do Brasil será movimentado. Para aquecer o clima da competição, a emissora informou que os 18 participantes primeiramente anunciados irão escolher mais 3 homens e mais 3 mulheres, entre os que restaram na disputa do Fantástico, durante uma dinâmica ao vivo. Fechando, assim, o elenco com 26 brothers e sisters.

Primeira dinâmica do BBB 24

A votação para o novo brother e a nova sister do reality começou durante o Fantástico neste domingo (7). O resultado será anunciado durante a edição de estreia nesta segunda. Os dois participantes selecionados pelo público terão imunidade.

No Fantástico, Tadeu Schimdt informou que o grupo de mulheres era formado por 7 sisters, contudo, uma participante desistiu do confinamento no sábado (6).

Os nomes remanescentes terão uma nova chance de agregar ao elenco desta edição: entrarão no "Puxadinho", em que seis deles serão escolhidos pelos participantes já confirmados, seguindo a mesma dinâmica por gênero. Ou seja, indicarão três homens e três mulheres para a casa.

QUE HORAS COMEÇA O BBB 24 HOJE?

O BBB 24 será transmitido às 22h25, na Rede Globo, conforme o horário de Brasília, nesta segunda-feira (8).

COMO ASSISTIR AO BBB 24?

A transmissão do reality acontece na TV Globo em todo território nacional, por meio das emissoras afiliadas e também pelo aplicativo Globoplay.

O serviço de streaming oferece câmeras com transmissão 24h. Por meio do pay-per-view, os telespectadores também podem assistir à programação nas TVs por assinatura.

