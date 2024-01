Que horas começa o BBB 24 hoje, sábado (20)?

Um novo episódio do Big Brother Brasil 24 será exibido neste sábado (20). Apresentado por Tadeu Schmidt, o programa começa às 22h20, após a novela "Terra e Paixão", na Rede Globo.

No episódio de hoje, o reality mostra as movimentações após a formação de paredão de sexta-feira (19), além das repercussões da desistência de Vanessa Lopes. Haverá ainda flash ao vivo de mais uma festa na "casa mais vigiada do Brasil".

QUE HORAS COMEÇA O BBB 24 HOJE?

O BBB 24 será transmitido às 22h20, na Rede Globo, conforme o horário de Brasília, neste sábado (20).

COMO ASSISTIR AO BBB 24?

A transmissão do reality acontece na TV Globo em todo território nacional, por meio das emissoras afiliadas e também pelo aplicativo Globoplay.

O serviço de streaming oferece câmeras com transmissão 24h. Por meio do pay-per-view, os telespectadores também podem assistir à programação nas TVs por assinatura.