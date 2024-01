Que horas começa o BBB 24 hoje, quarta-feira (10)?

Um novo episódio do Big Brother Brasil (BBB) 24 será exibido nesta quarta-feira (10) sob o comando de Tadeu Schmidt. O programa será transmitido às 22h25, pelo horário de Brasília, logo após capítulo da novela 'Terra e Paixão', na Rede Globo.

Na edição de hoje, acontece a primeira festa do programa. As bandas Soweto, Menos é Mais e o Péricles sobem ao palco da casa mais vigiada do Brasil para agitar os brothers nesta noite.

Além disso, a repercussão da formação do primeiro paredão da edição também deve ser exibida. Maycon, Giovanna e Yasmin Brunet disputam a preferência do público para permanecer no jogo. Pela primeira vez na história do programa, a votação será para ficar. Segundo o cronograma do reality, a eliminação acontece nesta quinta-feira (11).

QUE HORAS COMEÇA O BBB 24 HOJE?

O BBB 24 será transmitido às 22h25, na Rede Globo, conforme o horário de Brasília, nesta quarta-feira (10).

COMO ASSISTIR AO BBB 24?

A transmissão do reality acontece na TV Globo em todo território nacional, por meio das emissoras afiliadas e também pelo aplicativo Globoplay.

O serviço de streaming oferece câmeras com transmissão 24h. Por meio do pay-per-view, os telespectadores também podem assistir à programação nas TVs por assinatura.