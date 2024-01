Que horas começa o BBB 24 hoje, domingo (28)?

Acontece neste domingo (28) mais um episódio do Big Brother Brasil (BBB) 24 às 23h10, conforme o horário de Brasília. O reality show será transmitido na TV Globo logo após o Fantástico.

Na edição de hoje, acontece formação de paredão e retorno da prova Bate e Volta. O anjo, Fernanda, estará imune e poderá conceder o mesmo poder a outro colega de confinamento.

O paredão será quádruplo. O líder Bin Laden irá indicar uma pessoa, outros três já estarão emparedados após indicação do primeiro Big Fone da temporada. A casa também poderá votar no confessionário um colega de confinamento. Os três emparedados na sexta poderão indicar, em consenso, mais uma pessoa à berlinda.

A prova Bate e Volta será jogada por cinco pessoas, com exceção do indicado pelo líder da semana. Duas pessoas se salvarão, assim, formando o último paredão com votos para ficar da temporada. O participante eliminado deixará a disputa na próxima terça-feira (30).

Que horas começa o BBB 24?

O BBB 24 será transmitido às 23h10, na Rede Globo, conforme o horário de Brasília, neste domingo (28).

Como assistir ao BBB 24?

A transmissão do reality acontece na TV Globo em todo território nacional, por meio das emissoras afiliadas e também pelo aplicativo Globoplay.

O serviço de streaming oferece câmeras com transmissão 24h. Por meio do pay-per-view, os telespectadores também podem assistir à programação nas TVs por assinatura.