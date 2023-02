Que horas começa o BBB 23 hoje, terça-feira (7)?

Mais um episódio do Big Brother Brasil 23 será exibido nesta terça-feira (7), a partir de 22h25, conforme o horário de Brasília. O programa começa logo após capítulo da novela 'Travessia', na Rede Globo.

No programa desta terça-feira (7), o resultado do Paredão será anunciado pelo apresentador Tadeu Schmidt. Tina, Gabriel e Cezar Black disputam a preferência do público para ficar no programa. A votação será encerrada durante o programa ao vivo.

QUE HORAS COMEÇA O BBB 23 HOJE?

O BBB 23 será transmitido às 22h25, na Rede Globo, conforme o horário de Brasília, nesta terça-feira (7).

COMO ASSISTIR AO BBB 23?

A transmissão do reality acontece na TV Globo em todo território nacional, por meio das emissoras afiliadas e também pelo aplicativo Globoplay.