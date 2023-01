Que horas começa o BBB 23 hoje, terça-feira (24)?

A 23ª edição do Big Brother Brasil (BBB) terá mais um episódio exibido nesta terça-feira (24), sob o comando do apresentador Tadeu Schmidt. O programa com a decisão do público sobre quem vai para o quarto secreto vai ao ar às 22h25, pelo horário de Brasília, logo após capítulo da novela Travessia, na Rede Globo.

Será o primeiro paredão desta edição. Fred Nicácio e Marília e Key Alves e Gustavo estão na disputa. O casal escolhido vai para o quarto secreto - mas, obviamente, os participantes não sabem desse detalhe.

A edição de hoje ainda deve mostrar a repercussão do Jogo da Discórdia da última segunda-feira (23). A dinâmica consistia em uma escolha para "Juntos na final" e duas "Bombas".

Ainda no programa desta terça será aberta a votação para quem volta do quarto secreto e quem sairá da casa mais vigiada do Brasil.

QUE HORAS COMEÇA O BBB 23 HOJE?

O BBB 23 será transmitido às 22h25, na Rede Globo, conforme o horário de Brasília.

COMO ASSISTIR AO BBB 23?

A transmissão do reality acontece na TV Globo em todo território nacional, por meio das emissoras afiliadas e também pelo aplicativo Globoplay.

O serviço de streaming oferece câmeras com transmissão 24h. Por meio do pay-per-view, os telespectadores também podem assistir à programação nas TVs por assinatura.