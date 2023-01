Que horas começa o BBB 23 hoje, terça-feira (17)?

A 23ª edição do Big Brother Brasil terá mais um episódio exibido nesta terça-feira (17), sob o comando do apresentador Tadeu Schmidt. O programa será exibido às 22h25, pelo horário de Brasília, logo após capítulo da novela 'Travessia', na Rede Globo.

No programa desta terça, a edição deve mostrar como transcorreu a prova de imunidade entre os brothers, a primeira dessa nova edição. Em duplas, eles disputaram o benefício do jogo por meio de uma prova de resistência, enfrentando chuva, frio e lama.

Geralmente, ao longo do programa, as terças são episódios com eliminações. Entretanto, como o jogo está no começo, eles devem conversar com Tadeu sobre os próximos casos na casa mais vigiada do Brasil.

QUE HORAS COMEÇA O BBB 23 HOJE?

O BBB 23 será transmitido às 22h25, na Rede Globo, conforme o horário de Brasília, nesta segunda-feira (16).