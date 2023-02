Que horas começa o BBB 23 hoje, terça-feira (14)?

O Big Brother Brasil 23 terá mais um episódio exibido nesta terça-feira (14), sob o comando do apresentador Tadeu Schmidt. O programa vai ao ar às 22h25, pelo horário de Brasília, na Globo, após capítulo da novela 'Travessia'.

No programa desta terça, a edição deve mostrar como se formou o último Paredão e as repercussões do Jogo da Discórdia desta segunda (13).

Disputam a preferência do público, desta vez, a biomédica Paula Freitas, o atendente de farmácia Bruno Nogueira, conhecido como Bruno 'Gaga', o cantor MC Guimê e a médica Amanda Meirelles.

Também nesta terça, os confinados terão mais uma oportunidade de aumentar o valor do prêmio final do reality, caso acertem os palpites de quem sai do programa.

QUE HORAS COMEÇA O BBB 23 HOJE?

O BBB 23 será transmitido às 22h25, na Globo, conforme o horário de Brasília, nesta terça-feira (14).