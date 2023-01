Que horas começa o BBB 23 hoje, sexta-feira (27)?

A 23ª edição do Big Brother Brasil (BBB) terá mais um episódio exibido nesta sexta-feira (27), sob o comando do apresentador Tadeu Schmidt. O programa vai ao ar às 22h25, pelo horário de Brasília, logo após capítulo da novela Travessia, na Rede Globo.

O programa desta sexta terá as repercussões do retorno de Fred Nicácio ao confinamento do programa. Além disso, os acontecimentos na casa logo depois da Prova do Líder.

No ao vivo, os brothers curtirão o show da banda Skank, que fará um dos últimos shows da carreira no palco instalado no programa.

QUE HORAS COMEÇA O BBB 23 HOJE?

O BBB 23 será transmitido às 22h25, na Rede Globo, conforme o horário de Brasília.

COMO ASSISTIR AO BBB 23?

A transmissão do reality acontece na TV Globo em todo território nacional, por meio das emissoras afiliadas e também pelo aplicativo Globoplay.

O serviço de streaming oferece câmeras com transmissão 24h. Por meio do pay-per-view, os telespectadores também podem assistir à programação nas TVs por assinatura.