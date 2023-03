Que horas começa o BBB 23 hoje, segunda-feira (6)?

Um novo episódio do Big Brother Brasil 23 será exibido nesta segunda-feira (6). Apresentado por Tadeu Schmidt, o programa começa às 22h25, após a novela "Travessia", na Rede Globo.

Na edição de hoje, o reality show mostrará como os participantes reagiram após a última formação de Paredão, que enviou Key Alves, Domitila Barros e Sarah Aline direto para berlinda, nesse domingo (5).

Entre os principais acontecimentos da madrugada, que deverão ser exibidos na produção, estão uma discussão acalorada entre Fred Bruno e Ricardo "Alface", além de uma aparente ruptura entre os membros do quarto Deserto e do quarto Fundo do Mar.

O programa também contará com o Jogo da Discórdia, dinâmica que promete colocar ainda mais "fogo no parquinho".

QUE HORAS COMEÇA O BBB 23 HOJE?

Nesta segunda, o BBB 23 irá ao ar às 22h25, na Rede Globo, de acordo com o horário de Brasília.