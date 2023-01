Que horas começa o BBB 23 hoje, segunda-feira (16)?

A 23ª edição do Big Brother Brasil estreia nesta segunda-feira (16), sob o comando de Tadeu Schmidt. O programa será exibido às 22h25, pelo horário de Brasília, logo após capítulo da novela 'Travessia', na Rede Globo.

O primeiro dia dos brothers na casa mais vigiada do Brasil será movimentado. Para aquecer o clima da competição, a emissora informou que terá uma dinâmica com as duplas escolhidas pelo público.

Prova valendo imunidade

Tadeu Schmidt já havia adiantado, no programa Fantástico do último domingo (15), que haverá uma prova valendo imunidade. Ele ainda revelou como será a entrada das duplas na casa.

"Cada dupla vai entrar conectada, grudada, com um jogador preso ao outro. E, desse jeito, eles vão disputar uma prova valendo imunidade".

Que horas começa o BBB 23 hoje?

O BBB 23 será transmitido às 22h25, na Rede Globo, conforme o horário de Brasília, nesta segunda-feira (16).

COMO ASSISTIR AO BBB 23?

A transmissão do reality acontece na TV Globo em todo território nacional, por meio das emissoras afiliadas e também pelo aplicativo Globoplay.

O serviço de streaming oferece câmeras com transmissão 24h. Por meio do pay-per-view, os telespectadores também podem assistir à programação nas TVs por assinatura.

