Um novo episódio do Big Brother Brasil 23 será exibido neste sábado (18). Apresentado por Tadeu Schmidt, o programa começa às 22h25, após a novela "Travessia", na Rede Globo.

No episódio de hoje, o reality mostra as movimentações e os melhores momentos da festa de sexta (17) com NX Zero e os melhores momentos da Prova do Anjo.

QUE HORAS COMEÇA O BBB 23 HOJE?

Neste sábado, o BBB 23 irá ao ar às 22h25, na Rede Globo, conforme o horário de Brasília.