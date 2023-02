Que horas começa o BBB 23 hoje, quarta-feira (8)?

A 23° edição do Big Brother Brasil terá mais um episódio exibido nesta quarta-feira (8), sob o comando do apresentador Tadeu Schmidt. O programa será exibido às 22h20, pelo horário de Brasília, logo após capítulo da novela 'Travessia', na Rede Globo

Na edição de hoje, será mostrado as reações dos participantes com a eliminação que aconteceu nesta terça-feira (7), após Tina deixar a casa mais vigiada do Brasil. O programa desta quarta à noite também reserva a grande festa temática do líder Gustavo.

QUE HORAS COMEÇA O BBB 23 HOJE?

