Que horas começa o BBB 23 hoje, quarta-feira (22)?

Mais um episódio do Big Brother Brasil 23 (BBB) será exibido nesta quarta-feira (22). O programa, apresentado por Tadeu Schmidt, irá ao ar às 22h25, após a novela ‘Travessia’, na Rede Globo.

Na edição de hoje, público poderá acompanhar os principais momentos após a quinta eliminação do programa. Para animar ainda mais a casa mais vigiada do Brasil, o BBB prepara uma festinha com tema escolhido pelo líder, Cezar Black.

QUE HORAS COMEÇA O BBB 23 HOJE?

Nesta quinta, o BBB 23 começará às 22h25, na Rede Globo, conforme o horário de Brasília.