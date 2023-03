Que horas começa o BBB 23 hoje, quarta-feira (15)?

Um novo episódio do Big Brother Brasil 23 será exibido nesta quarta-feira (15). Apresentado por Tadeu Schmidt, o programa começa às 22h25, após a novela "Travessia", na Rede Globo.

Na edição de hoje, o público acompanhará a repercussão da nona eliminação do programa, os momentos após a entrada de Dania Mendez na casa mais vigiada do país e o início da Festa do Líder.

QUE HORAS COMEÇA O BBB 23 HOJE?

Nesta quarta, o BBB 23 irá ao ar às 22h25, na Rede Globo, de acordo com o horário de Brasília.