Que horas começa o BBB 23 hoje, domingo (5)?

Um novo episódio do Big Brother Brasil (BBB) 23 será exibido neste domingo (5). Apresentado por Tadeu Schmidt, o programa começa às 23h10, após a novela "Travessia", na Rede Globo.

No episódio de hoje, o reality exibirá a reação dos brothers após o toque do Big Fone de sábado (4). Além disso, o público ainda poderá acompanhar a Formação de Paredão.

QUE HORAS COMEÇA O BBB 23 HOJE?

Nesta segunda, o BBB 23 irá ao ar às 23h10, na Rede Globo, de acordo com o horário de Brasília.

Paredão triplo

Durante a formação do paredão de domingo (5), já haverá um emparedado pela consequência do Big Fone. O brother que for salvo no sábado (4), poderá indicar um participante à berlinda.

O anjo imunizará um participante e o líder indicará outro para ir à berlinda. Já a votação dos outros participantes acontece dividida em 2 grupos por sorteio. Cada grupo vai para um quarto e os grupos votam entre si. O dono do 'Poder Curinga' poderá escolher em qual grupo quer ficar e será o primeiro a votar dentro do grupo.

Haverá Prova Bate-Volta, em que quatro pessoas disputam e duas se salvam. O resultado da eliminação acontece na terça-feira (7).