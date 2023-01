Que horas começa o BBB 23 hoje, domingo (29)?

A 23ª edição do Big Brother Brasil (BBB) terá mais um episódio exibido neste domingo (29), sob o comando do apresentador Tadeu Schmidt. O programa vai ao ar às 23h10, pelo horário de Brasília, logo após o Fantástico, na Rede Globo.

O programa deste domingo contará com a 2ª Formação de Paredão. O anjo imunizará um participante e o líder indicará outro para ir à berlinda, que tem direito a um contragolpe.

A votação dos outros participantes acontece de forma individual no confessionário. Os dois mais votados vão para o paredão.

Nesta votação, quem tiver o "Poder Curinga" poderá vetar uma dos mais escolhidos pela casa. Assim, ele poderá tirar do paredão um dos indicados pela casa. No lugar dessa pessoa que foi salva, entra o terceiro mais votado.

Haverá Prova Bate-Volta entre os emparedados, com exceção do indicado pelo líder, e ganhador se salva da berlinda. O resultado da eliminação será anunciado no programa ao vivo de terça-feira (31).

QUE HORAS COMEÇA O BBB 23 HOJE?

O BBB 23 será transmitido às 23h10, na Rede Globo, conforme o horário de Brasília.

COMO ASSISTIR AO BBB 23?

A transmissão do reality acontece na TV Globo em todo território nacional, por meio das emissoras afiliadas e também pelo aplicativo Globoplay.

O serviço de streaming oferece câmeras com transmissão 24h. Por meio do pay-per-view, os telespectadores também podem assistir à programação nas TVs por assinatura.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn