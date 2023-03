Um novo episódio do Big Brother Brasil 23 será exibido neste domingo (26). Apresentado por Tadeu Schmidt, o programa começa às 23h10, após a novela o Fantástico, na Rede Globo.

Na edição de hoje, o público poderá acompanhar mais uma formação de paredão. Além disso, será mostrado o Almoço do Anjo e as repercussões do dia na "Casa Mais Vigiada do Brasil".

QUE HORAS COMEÇA O BBB 23 HOJE?

Nesta quarta, o BBB 23 irá ao ar às 23h10, na Rede Globo, de acordo com o horário de Brasília.