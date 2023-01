Que horas começa o BBB 23 hoje, domingo (22)?

A 23ª edição do Big Brother Brasil terá mais um episódio exibido neste domingo (22), sob o comando do apresentador Tadeu Schmidt. O programa vai ao ar às 23h10, pelo horário de Brasília, logo após a exibição do programa 'Fantástico', na Rede Globo.

No programa deste domingo, o reality deve mostrar o compilado das imagens do almoço do Anjo. Além disso, ainda vai contar com a Formação de Paredão.

Formação de Paredão

Durante a formação do paredão de hoje, a dupla de anjos imunizará uma dupla e a dupla líder indicará outro par para ir à berlinda. A votação dos outros participantes deve acontecer em dupla, com contragolpe da dupla mais votada pela casa.

Haverá Prova Bate-Volta com a dupla mais votada pela casa e a dupla do contragolpe. Assim, a dupla indicada pelos líderes e os perdedores do Bate-Volta vão ao paredão para ir ao Quarto Secreto. Assim, a votação será: "Qual dupla deve ir para o quarto secreto?"

Dinâmica do quarto secreto

Na terça-feira (24), a dupla mais votada no paredão vai para o quarto secreto. Logo em seguida, será aberta nova votação: quem você quer eliminar do BBB 23?

Já na quinta-feira (26), o mais votado da dupla do quarto secreto é eliminado. O outro volta pro jogo.

QUE HORAS COMEÇA O BBB 23 HOJE?

O BBB 23 será transmitido às 23h10, na Rede Globo, conforme o horário de Brasília, neste domingo (22).