Que horas começa o BBB 22 hoje, terça-feira (15)? Veja

Nesta terça-feira (14), a transmissão do programa Big Brother Brasil (BBB) 22 começa às 22h35, na TV Globo, logo após o capítulo da novela "Um Lugar ao Sol".

O público irá conferir as emoções do quarto paredão do reality. Arthur, Natália e Bárbara disputam a preferência do público. Hoje, um deles deixa a casa mais vigiada do país. A repercussão sobre o Jogo da Discórdia também promete animar o público.

Após a exibição do BBB22, às 23h55 inicia o "Profissão Repórter", sob o comando do jornalista Caco Barcelos.

Que horas começa o BBB 22?

O programa começa às 22h35, pelo horário de Brasília, nesta terça-feira (15).

Como assistir ao BBB 22?

O público pode assistir ao BBB 22 na TV Globo em todo território nacional, por meio das emissoras afiliadas e também pelo aplicativo Globoplay. A transmissão com câmeras 24h ao vivo é feita por serviços de streaming.

No pay-per-view, os telespectadores também podem assistir à programação nas TVs por assinatura.