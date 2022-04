Que horas começa o BBB 22 hoje, terça-feira (12)? Veja

O Big Brother Brasil (BBB) 22 será exibido nesta terça-feira (12) às 22h35, conforme o horário de Brasília. O reality show será transmitido na TV Globo logo após a novela 'Pantanal'.

Na edição de hoje, teremos mais uma eliminação entre os participantes do programa, na disputa entre Natália, Gustavo e Paulo André. Até então, a parcial da enquete do Diário do Nordeste aponta a saída da mineira.

Que horas começa o BBB 22?

O programa começa às 22h35, pelo horário de Brasília, nesta terça-feira (12).

Como assistir ao BBB 22?

A transmissão do reality acontece na TV Globo em todo território nacional, por meio das emissoras afiliadas e também pelo aplicativo Globoplay.