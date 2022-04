Que horas começa o BBB 22 hoje, sexta-feira (8)? Veja

O Big Brother Brasil 22 será exibido nesta sexta-feira (8) às 22h35, conforme o horário de Brasília. O reality show será transmitido na TV Globo logo após a novela "Pantanal".

Na edição, deve ser mostrado o resultado da Prova do Anjo, que aconteceu na tarde desta sexta, assim como detalhar os brothers que estão no VIP e na Xepa.

Além disso, o programa contará com a formação do novo paredão. Nela, o anjo imunizará alguém e o líder deve indicar um brother para ir à berlinda. A votação da casa acontecerá no confessionário.

Que horas começa o BBB 22?

O programa começa às 22h35, pelo horário de Brasília, nesta sexta-feira (8).

Como assistir ao BBB 22?

A transmissão do reality acontece na TV Globo em todo território nacional, por meio das emissoras afiliadas e também pelo aplicativo Globoplay.

O serviço de streaming oferece câmeras com transmissão 24h. Por meio do pay-per-view, os telespectadores também podem assistir à programação nas TVs por assinatura.