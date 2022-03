Que horas começa o BBB 22 hoje, sexta-feira (4)? Veja

O Big Brother Brasil 22 será exibido nesta sexta-feira (4) às 22h20 (horário de Brasília), na TV Globo. O reality show começa logo após a exibição da novela "Um Lugar ao Sol".

Festa

Sexta é dia de festa na casa mais vigiada do país. Gloria Groove e Pedro Sampaio já estão confirmados e irão animar a noite com repertório especial para os brothers. Além dos shows, a festa de baile funk terá set com câmera slow motion para garantir o melhor close dos participantes e uma gaiola para os confinados do BBB 22 dançarem.

Depois do BBB 22, entra no ar o "Globo Repórter", atração apresentada por Glória Maria e Sandra Annenberg.

Que horas começa o BBB 22?

O programa começa às 22h20, pelo horário de Brasília, nesta sexta (4).

Como assistir ao BBB 22?

A transmissão do reality acontece na TV Globo em todo território nacional, por meio das emissoras afiliadas e também pelo aplicativo Globoplay. O serviço de streaming oferece câmeras com transmissão 24h.

Por meio do pay-per-view, os telespectadores também podem assistir à programação nas TVs por assinatura.