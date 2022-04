Que horas começa o BBB 22 hoje, sexta-feira (1º)? Veja

O Big Brother Brasil (BBB) 22 será exibido nesta sexta-feira (1º) às 23h15, conforme o horário de Brasília. O reality show será transmitido na TV Globo logo após a novela "Pantanal".

Na edição de hoje, o líder Gustavo formará um novo paredão da edição, com três dos brothers na disputa pela preferência do público. Um dos emparedados sairá do Monstro escolhido pelo Anjo, Jessi, na tarde desta sexta.

Que horas começa o BBB 22?

O programa começa às 23h15, pelo horário de Brasília, nesta sexta-feira (1º).

Como assistir ao BBB 22?

A transmissão do reality acontece na TV Globo em todo território nacional, por meio das emissoras afiliadas e também pelo aplicativo Globoplay.