Que horas começa o BBB 22 hoje, segunda-feira (7)? Confira

Nesta segunda-feira (7), a transmissão do programa Big Brother Brasil (BBB) 22 começa às 22h35, na TV Globo, logo após o capítulo da novela "Um Lugar ao Sol".

O público acompanhará as repercussões da formação do terceiro paredão, em que disputam Douglas, Naiara e Arthur por mais uma semana na casa mais vigiada do Brasil. Há, ainda, a expectativa por mais um jogo da discórdia.

>> Vote aqui em quem você quer ver fora do BBB 22

A exibição do programa segue até as 23h55, depois entra em cena o filme 'Segurança Em Risco', na Tela Quente.

Que horas começa o BBB 22?

O programa começa às 22h35, pelo horário de Brasília, nesta segunda-feira (7).

Como assistir ao BBB 22?

O público pode assistir ao BBB 22 na TV Globo em todo território nacional, por meio das emissoras afiliadas e também pelo aplicativo Globoplay. A transmissão com câmeras 24h ao vivo é feita por serviços de streaming.

No pay-per-view, os telespectadores também podem assistir à programação nas TVs por assinatura.