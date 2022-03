Que horas começa o BBB 22 hoje, segunda-feira (21)? Veja

O Big Brother Brasil 22 será exibido nesta segunda-feira (21) às 22h10 (horário de Brasília), na TV Globo. O reality show começa logo após a exibição da novela "Um Lugar ao Sol".

Jogo da Discórdia

Na edição de hoje, os brothers irão se reunir na tradicional dinâmica da segunda, na qual participam do Jogo da Discórdia. O foco, como acontece a toda semana, deve ficar com os emparedados Eliezer, Laís e Douglas Silva.

Que horas começa o BBB 22?

O programa começa às 22h10, pelo horário de Brasília, neste segunda-feira (21).

Como assistir ao BBB 22?

A transmissão do reality acontece na TV Globo em todo território nacional, por meio das emissoras afiliadas e também pelo aplicativo Globoplay. O serviço de streaming oferece câmeras com transmissão 24h. Por meio do pay-per-view, os telespectadores também podem assistir à programação nas TVs por assinatura.