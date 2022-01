Que horas começa o BBB 22 hoje, quinta-feira (27)? Confira

O BBB 22 desta quinta-feira (27) começa às 22h40, na TV Globo, logo após o capítulo da novela "Um Lugar ao Sol".

Nesta noite, a TV Globo exibe as repercussões da primeira Festa do Líder, que teve beijos, sofrência de participante ameaçando deixar a casa e tiveram início os desentendimentos do jogo. Também nesta quinta, acontece a nova Prova do Líder e os brothers já especulam de que forma ela será.

Primeira Festa do Líder

O tema escolhido pelo líder Douglas Silva foi “Luz, Câmera e Ação”, e o brother levou Hollywood para dentro da casa. A decoração contou com a cenografia do universo da TV e do Cinema e tudo que o tema tem direito, com tapete vermelho, portal de entrada animado, outdoor, claquete e película.

Os participantes capricharam no look, e o líder, dono da festa, estava de beca.

Na festa, depois de uma ajudinha de Pedro Scooby e de Paulo André, aconteceu o primeiro beijo do BBB 22, entre Eslovênia e Lucas.

Natália, ao ver o beijo, foi chorar no Quarto Grunge e foi consolada por Jessi. Ela ainda quebrou uma garrafa e disse que queria deixar o reality. “Ninguém gosta de mim”. A sister ainda comentou o sentimento: "Fiquei magoada por ele beijar uma pessoa que não gosta de mim".

Como assistir ao BBB 22?

O público pode assistir à casa mais vigiada do Brasil na TV Globo em todo território nacional, por meio das emissoras afiliadas e também pelo aplicativo Globoplay. A transmissão com câmeras 24h ao vivo é feita por serviços de streaming.

No pay-per-view, os telespectadores também podem assistir à programação nas TVs por assinatura.