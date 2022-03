Que horas começa o BBB 22 hoje, quinta-feira (24)? Veja

O Big Brother Brasil (BBB) 22 será exibido nesta quinta-feira (24) às 23h15, conforme o horário de Brasília. O reality show será transmitido na TV Globo logo após a exibição da novela "Um Lugar ao Sol".

Na edição, deve ser mostrado a prova do Líder da semana, que ainda não teve a dinâmica divulgada pela produção do programa. Vale lembrar que a exibição ocorrerá em um horário diferenciado por conta do jogo da Seleção brasileira de futebol.

Que horas começa o BBB 22?

O programa começa às 23h15, pelo horário de Brasília, nesta quinta-feira (24).

Como assistir ao BBB 22?

A transmissão do reality acontece na TV Globo em todo território nacional, por meio das emissoras afiliadas e também pelo aplicativo Globoplay.

O serviço de streaming oferece câmeras com transmissão 24h. Por meio do pay-per-view, os telespectadores também podem assistir à programação nas TVs por assinatura.