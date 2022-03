Que horas começa o BBB 22 hoje, quarta-feira (9)? Veja

O Big Brother Brasil 22 será exibido nesta quarta-feira (9) às 22h20 (horário de Brasília), na TV Globo. O reality show começa logo após a exibição da novela "Um Lugar ao Sol".

Festa do líder

Na edição de hoje, o público irá conferir a festa do líder, em homenagem ao 'reinado' de Pedro Scooby, que escolheu um tema para a comemoração desta noite.

Ainda no programa, terá a repercussão da eliminação de Jade Picon, em paredão histórico com Arthur Aguiar e Jessilane. Os brothers também já se preparam para a prova que irá definir a nova liderança na próxima quinta-feira (10), além da nova divisão da casa em Xepa e VIP.

O reality segue no ar até as 23h15. Logo após a emissora exibe episódio da série 'The Equalizer - A Protetora' no 'Cinema Do Líder'.

Que horas começa o BBB 22?

O programa começa às 22h20, pelo horário de Brasília, neste quarta-feira (9).

Como assistir ao BBB 22?

A transmissão do reality acontece na TV Globo em todo território nacional, por meio das emissoras afiliadas e também pelo aplicativo Globoplay. O serviço de streaming oferece câmeras com transmissão 24h. Por meio do pay-per-view, os telespectadores também podem assistir à programação nas TVs por assinatura.