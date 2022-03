Que horas começa o BBB 22 hoje, domingo (27)? Veja

O Big Brother Brasil 22 será exibido nesta domingo (27) às 23h10 (horário de Brasília), na TV Globo. O reality show começa logo após a exibição do "Fantástico".

Prova do líder

Neste domingo (27), o público irá conferir a formação de paredão triplo. Na dinâmica, o anjo imuniza uma pessoa, o líder da semana indica um confinado ao paredão e a casa vota do confessionário. Os dois mais votados vão ao paredão.



O reality segue no ar até as 00h30. Logo após o reality, a emissora exibe o "Domingo Maior" com o filme "Rogue One - Uma História Star Wars".

Que horas começa o BBB 22?

O programa começa às 23h10, pelo horário de Brasília, neste domingo (27).

Como assistir ao BBB 22?

A transmissão do reality acontece na TV Globo em todo território nacional, por meio das emissoras afiliadas e também pelo aplicativo Globoplay. O serviço de streaming oferece câmeras com transmissão 24h. Por meio do pay-per-view, os telespectadores também podem assistir à programação nas TVs por assinatura.