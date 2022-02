Que horas começa o BBB 22 hoje, domingo (27)? Veja

O Big Brother Brasil 22 será exibido neste domingo (27) às 23h10 (horário de Brasília), na TV Globo. O reality show começa logo após a exibição do "Fantástico".

No episódio, o público confere mais detalhes da saída do ator e cantor Tiago Abravanel da atração. Ele apertou o Botão da Desistência no início desta tarde.

A data também é dia de formação de paredão triplo. No programa, o público deve conhecer quem o anjo Douglas Silva imunizará, além de descobrir o indicado ao paredão pelo líder Paulo André.

Neste domingo, a votação da casa vai ser diferente: os participantes serão divididos em duplas e cada uma dará o voto, em consenso, no Confessionário. Por ganhar a prova do líder com P.A., o voto de Pedro Scooby tem peso de dois.

Arthur e Lucas já estão no paredão, após serem a primeira dupla eliminada da prova do líder, mas podem participar do Bate e Volta ao lado dos outros dois brothers que serão indicados neste episódio.

A transmissão do BBB 22 acontece até as 00h30. Logo após, a TV Globo exibe os melhores momentos da escolha dos sambas enredo das escolas do Grupo Especial do Rio de Janeiro, no "Seleção do Samba".

Que horas começa o BBB 22?

O programa começa às 23h10, pelo horário de Brasília, neste domingo (27).

Como assistir ao BBB 22?

A transmissão do reality acontece na TV Globo em todo território nacional, por meio das emissoras afiliadas e também pelo aplicativo Globoplay. O serviço de streaming oferece câmeras com transmissão 24h.

Por meio do pay-per-view, os telespectadores também podem assistir à programação nas TVs por assinatura.

Telegram

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn