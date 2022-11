Que horas começa o Bake Off Brasil? Veja detalhes do programa de hoje (26)

O reality 'Bake Off Brasil' vai ao ar às 22h30 deste sábado (26), no SBT. O programa é uma disputa entre confeiteiros amadores, apresentada por Nadja Haddad.

Os participantes são submetidos a provas técnicas e criativas e precisam colocar a mão na massa para enfrentar a nossa dupla de jurados especializados, Giuseppe Gerundino e Beca Milano.

COMO SERÁ O Bake Off Brasil DESTA SÁBADO?

No desafio criativo, os competidores vão ter que pintar o sete com o "Bolo Doce Talento" para mostrar as obras de arte mais saborosas da confeitaria. Como referência, a chef Beca Milano apresenta um belíssimo bolo, com massa de laranja e recheios de creme de pitanga e manga, no qual ele é "decorado com uma paisagem exuberante, formada a partir de uma tela. É como se a tinta escorresse desse quadro percorrendo todos os andares do nosso bolo, formando uma única obra de arte".

Depois dos passeios por diversas obras de arte, chegou o momento de ver se os confeiteiros também são bons de geometria. Na prova técnica, eles irão precisar somar habilidade, concentração, organização e estratégia de técnicas e sabores para acertar o "Bolo Geométrico", feito com uma massa mais flexível a base de claras e manteiga.

No topo e na lateral, delicadas peças de chocolate decoram o bolo. Já a parte interna conta com cinco camadas de massa amanteigada, com farinha de amêndoas coloridas nas mesmas cores da parte externa. O recheio leva um curd de maracujá e a massa é umedecida com uma calda de limoncello, um licor tipicamente italiano, que foi produzido pelo chef Giuseppe Gerundino.

"Não tem família que se respeite no sul da Itália que não faça o próprio licorzinho a base de limão, aqui conhecido como limão siciliano. Mas, na verdade, os melhores produtores desse limão lindo e tão aromático são da Costa Amalfitana e Sorrentina. Mas, assim, a origem do licor em si nasce como produto na ilha de Capri e eu, aqui no Brasil, faço o meu limoncello há 18 anos, que os nossos confeiteiros estão usando hoje", conta.