Que horas começa o Bake Off Brasil? Veja detalhes do programa

Mais um episódio do reality “Bake Off Brasil” vai ao ar às 22h30 deste sábado (23), no SBT. O programa é uma disputa entre confeiteiros amadores, apresentada por Nadja Haddad.

A dupla de jurados especializados da temporada é formada por Giuseppe Gerundino e Beca Milano.

COMO SERÁ O Bake Off Brasil DESTE SÁBADO?

No Desafio Assinatura, cada participante deve colocar sua própria essência para rechear a sobremesa, que será julgada por Beca Milano e Giuseppe Gerundino. O quitute que estreia o quadro será a famosa maçã do amor, prato típico das festas juninas.

Já na Prova Criativa, Beca Milano traz o conceito do ‘Bolo Arte Urbana’, em que o destaque da sobremesa se concentra no grafite, a expressão artística presente em maior parte dos muros das metrópoles ao redor do mundo. A missão dos competidores será de refazer a ideia inicial de acordo com a arte que mais chama a atenção de cada um sobre o tema, com enfoque nas técnicas de pintura.

Por fim, a Prova Dinâmica instiga os participantes do reality com o doce ‘Textura de Outono’, um bolo com camada de glacê e decorado com folhas de outono confeccionadas com pâte à cigarette.

ONDE ASSISTIR O Bake Off Brasil

Neste sábado (23), o “Bake Off Brasil” irá ao ar às 22h30, no SBT, conforme o horário de Brasília.