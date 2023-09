Que horas começa o Bake Off Brasil? Veja detalhes do programa

Mais um episódio do reality “Bake Off Brasil” vai ao ar às 22h30 deste sábado (9), no SBT. O programa é uma disputa entre confeiteiros amadores, apresentada por Nadja Haddad.

A dupla de jurados especializados da temporada é formada por Giuseppe Gerundino e Beca Milano.

COMO SERÁ O Bake Off Brasil DESTE SÁBADO?

A prova criativa deste sábado é com tema "Circo". "Vamos exigir que seja bem representada uma atração circense. Vamos exigir, também, que o bolo tenha 25cm de diâmetro e 15 de altura, podendo ser completado com um andar cenográfico", destaca o chef Giuseppe Gerundino.

A segunda prova do dia, o desafio técnico, os participantes vão ter que enfrentar o delicioso e desafiador "Listrado de Hibisco com Manga".

Composto na base por uma massa amanteigada com rapadura, traz na sequência uma mousse de manga e, no centro, uma camada composta por dois preparos: a massa amanteigada com rapadura e um curd de hibisco.

Os dois preparos devem ser intercalados, formando listras. No topo, o mesmo efeito listrado composto pela massa, o curd e uma geleia de manga com physalis. O doce deve ser envolvido por uma glaçagem transparente e, na decoração, faixas onduladas, moedas e um arabesco, todos de chocolate.

ONDE ASSISTIR O Bake Off Brasil

Neste sábado (9), o “Bake Off Brasil” irá ao ar às 22h30, no SBT, conforme o horário de Brasília.