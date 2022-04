Que horas começa o Altas Horas hoje? Programa estreia novo horário neste sábado (30)

A partir deste sábado (30), o programa "Altas Horas" passa a ser exibido em novo horário na TV Globo, logo após a novela Pantanal. O apresentador Serginho Groisman, 70, vai comandar a atração e receberá grandes artistas da TV, cinema e teatro.

Veja as atrações de hoje do programa:

Claudia Ohana;

Emanuelle Araújo;

Erico Brás;

Gabriel Leone;

Letícia Colin;

Manu Gavassi;

Marcelo Melo Jr.;

Samantha Schmütz;

Sergio Guizé;

Silvero Pereira;

Zezé Motta.

Início da carreira dos convidados

Uma das atrações deste sábado, a atriz Claudia Ohana conta que a música entrou em sua vida por meio da mãe. “Ela tocava violão e começou a me ensinar. Todo mundo na minha família achava que eu seria cantora. Com 15 anos, eu já estava no cinema”, relata.

Assim como Claudia, a atriz Emanuelle Araújo também foi influenciada pela família para entrar na música.

“Meu pai gostava muito de música. Tocava violão em rodinhas em casa. Mas, com 10 anos, meu primeiro trabalho foi como atriz. O teatro foi a coisa mais forte, e com uns 14, 15 anos comecei a cantar profissionalmente e a conciliar as duas carreiras”, destaca.

Já o baiano Érico Brás admite que o lugar onde nasceu foi a maior influência para a música. “Engraçado que Salvador preserva muito a cultura afro-brasileira, e os terreiros de candomblé acabam sendo um dos primeiros contatos com a música”.

Que horas começa o 'Altas horas' hoje?

O programa vai ao ar a partir das 22h30, na TV Globo, logo após a novela "Pantanal".