Que horas começa o almoço do Anjo do BBB 23 neste domingo (19)?

O biomédico Ricardo, de 30 anos, foi o vencedor da Prova do Anjo, neste sábado (18), na 23ª edição do “Big Brother Brasil”. A recompensa para quem ganha a disputa é um almoço, com direito a três convidados e a apresentação de vídeos de familiares e amigos.

Que horas começa o almoço do Anjo

O Almoço do Anjo ocorre geralmente entre 13h e 14h30, seguindo o horário de Brasília. O horário varia a partir da programação da Casa Mais Vigiada do Brasil, a depender de outras ações previstas para os brothers.

Como foi a prova do Anjo?

A prova consistia em três desafios. No primeiro, os participantes precisaram encontrar 10 garrafas de bebida gelada em uma piscina de gelo. Gustavo, Fred, Fred Nicácio, Cara de Sapato, Sarah Aline, MC Guimê, Gabriel Santana , Cristian, Amanda e Ricardo passaram para a segunda fase.

Já na segunda fase, cada brother ficou com um cofre de número diferente e precisava encontrar um cupom de desconto para passar para a fase seguinte. Entre classificados e eliminados, apenas Ricardo, Sarah Aline e Gabriel Santana disputaram a fase final da Prova do Anjo.

Na última parte, cada finalista viraria um entregador de delivery, eles deveriam carregar recipientes sem derrubar. Para isso, cada participante escolheu um brother para auxiliar na prova.

Os escolhidos deveriam sortear o número de casas que o finalista andariam. Quem tirava a ficha vermelha não andava, amarelo andava uma casa e verde andava duas casas. Quem chegasse à casa 6 primeiro, venceria.

Todos os brothers poderam participar, com exceção de Larissa, que foi eliminada durante a prova do líder de quinta.