Que horas começa o almoço do Anjo do BBB 23 neste domingo (12)?

Cezar Black e Larissa foram a dupla vencedora da Prova do Anjo, do BBB 23, desse sábado (11). Como recompensa pela vitória, eles devem ganhar um almoço especial neste domingo (12) e assistir a vídeos de familiares e amigos.

O Almoço do Anjo costuma ser servido entre 13h e 14h30min, seguindo o horário de Brasília. O horário varia a partir da programação prevista para o dia na casa mais vigiada do Brasil.

Além disso, como duas pessoas venceram a prova, não se sabe ainda, exatamente, quantos convidados Black e Larissa poderão levar para o almoço.

Como foi a Prova do Anjo?

A Prova do Anjo contou com a participação de todos os brothers, exceto o líder MC Guimê e a dupla Cara de Sapato e Amanda, que sofreram uma consequência da última Prova do Líder. A disputa aconteceu em duplas, que tinham de montar quebra-cabeça do Desafio 21 dias da Oral-B.

Cezar Black e Larissa foram a dupla com melhor resultado, fazendo a prova em 181 segundos.

Quem está no Castigo do Monstro?

O anjo é responsável por colocar dois brothers no Castigo do Monstro. A dinâmica desta vez é o 'Monstro puxa-saco'. Os escolhidos para cumprir o castigo foram Alface e Marvvila.