Que horas começa o almoço do Anjo do BBB 23?

Amanda e Larissa venceram a Prova do Anjo do BBB 23 desse sábado (1º). Como recompensa pela vitória, elas ganharam um almoço especial neste domingo (2) e vão assistir a vídeos de familiares e amigos ao lado de Bruna Griphao e Aline Wirley.

O Almoço do Anjo conta com convidados e costuma ser servido entre 13h e 14h30, seguindo o horário de Brasília. O horário varia a partir da programação prevista para o dia na casa mais vigiada do Brasil.

Como foi a Prova do Anjo?

Na dinâmica, enquanto um assistia a um vídeo e fazia uma mímica, o outro tentava encontrar o termo de busca relacionado aos movimentos do parceiro.

Após a primeira fase da prova, o apresentador Tadeu Schmidt retornou contato com os brothers e informou sobre o tempo de cada dupla. Larissa e Amanda e os confinados Sarah e Marvilla avançaram na dinâmica para uma nova rodada de mímica.

Por fim, como foram mais rápidas, o apresentador anunciou a vitória de Amanda e Larissa na prova do anjo.