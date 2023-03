Que horas começa o almoço do Anjo do BBB 23 neste domingo (26)

Ricardo venceu a Prova do Anjo do BBB 23 desse sábado (25). Como recompensa pela vitória, ele ganhou um almoço especial neste domingo (26) e vai assistir a vídeos de familiares e amigos ao lado de Cesar Black e Domitila.

O Almoço do Anjo conta com dois convidados e costuma ser servido entre 13h e 14h30min, seguindo o horário de Brasília. O horário varia a partir da programação prevista para o dia na casa mais vigiada do Brasil.

Como foi a Prova do Anjo?

Os brothers deveriam pular em piscinas de bolinhas e encontrar cards com valores e comandos diferentes. Bruna foi a primeira eliminada, após não encontrar um card na primeira etapa.

Na segunda rodada, Gabriel encontrou um card com o poder de retirar um oponente da prova e escolheu Aline. Na rodada seguinte, Domitila conquistou o poder e eliminou Amanda.

Já na quarta rodada, Gabriel foi o eliminado por Ricardo. Na etapa posterior, Cezar Black foi eliminado ao não encontrar o card.

Ricardo ganhou a rodada final, disputada com Domitila e Marvvila, ao encontrar o único card disponível na última piscina.