Que horas começa 'No Rancho Fundo'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (16)

A novela 'No Rancho Fundo' desta terça-feira (16) vai ao ar às 18:00, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Paraíso Tropical'. Nesse capítulo, Zefa Leonel ameaça Marcelo.

Resumo completo de 'No Rancho Fundo' desta terça-feira

Zefa Leonel ameaça capar Marcelo, que consegue fugir. Dona Manuela briga com Ariosto por conta de Artur e Marcelo. Tia Salete repreende o comportamento de Quinota. Todos ouvem um tiro ser disparado e questionam se Zefa Leonel atentou contra Marcelo. Quinota garante a Zefa Leonel que gosta de Marcelo, e a mãe afirma que, caso o rapaz retorne, aceitará o namoro dos dois.

Marcelo é expulso do cabaré por Deodora, que cobra a dívida do rapaz de Artur. Zé Beltino se revolta ao saber que Marcelo esteve com Quinota e atira contra o homem. Tia Salete e Juquinha procuram Padre Zezo para falar sobre uma morte.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:00, na Rede Globo.