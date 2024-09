Que horas começa 'No Rancho Fundo'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (23)

A novela 'No Rancho Fundo' desta segunda-feira (23) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Alma Gêmea'. Nesse capítulo, Quinota decide conversar com Artur, mas tem uma surpresa com Blandina.

Resumo completo de 'No Rancho Fundo' desta segunda-feira

Quinota decide conversar com Artur, mas tem uma surpresa com Blandina. Quinota se desentende mais uma vez com Artur e Blandina comemora. Cira registra a discussão de Quinota e Artur. Quinota afirma a Torquato Tasso que Artur está com Blandina. Zefa Leonel e Deodora trocam ameaças. Zé Beltino fica encantado com o bilhete de amor de Dracena.

Tia Salete comemora o sucesso da inauguração de sua loja de roupas. Zefa Leonel recebe uma intimação da Justiça, cobrando a dívida do Rancho Fundo. Fé e Esperança tentam descobrir de quem é o celular encontrado na casa de Primo Cícero. Seu Tico Leonel ameaça Sabá Bodó.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.