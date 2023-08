Que horas começa 'Mulheres de Areia'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (8)

A novela 'Mulheres de Areia' desta terça-feira (8) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Virgílio manda Andréa se aproximar de Vanderlei para provocar ciúmes em Raquel.

Resumo completo de 'Mulheres de Areia' desta terça-feira

Virgílio manda Andréa se aproximar de Vanderlei para provocar ciúmes em Raquel. Assim, Marcos finalmente perceberá com quem se casou. Sabendo que Vanderlei é corretor, Andréa se aproxima dele com a desculpa de comprar uma casa em Pontal. Da Lua vai ao Rio e o médico diz que ele nunca ficará curado.

Ele foge da clínica sem sua irmã ver. Marcos e Raquel voltam da lua-de-mel e César, que não foi ao casamento, vê que ela é a irmã gêmea de Ruth, com quem se envolvera no passado. Da Lua se perde no Rio.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 14:45, na Rede Globo.