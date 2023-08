Que horas começa 'Mulheres de Areia'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (29)

A novela 'Mulheres de Areia' desta terça-feira (29) vai ao ar às 14:40, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Virgílio comenta, cheio de inveja, que o restaurante de Joel é o único que não está em crise.

Resumo completo de 'Mulheres de Areia' desta terça-feira

Virgílio comenta, cheio de inveja, que o restaurante de Joel é o único que não está em crise. Malu, então, tem a brilhante ideia de se aproximar de Joel para provocar o pai. Ela simula um afogamento no local onde Joel mergulha. Ele a tira da água e faz respiração boca-a-boca, e Tônia tem mais um motivo para ficar com raiva do namorado.

Otavinho, que parece fotógrafo particular de Malu, registra tudo. Donato explica a Marujo que eles vão furar o casco do barco de Chico Belo em alto-mar. Virgílio se descontrola com Raquel.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 14:40, na Rede Globo.