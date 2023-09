Que horas começa 'Mulheres de Areia'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (26)

A novela 'Mulheres de Areia' desta terça-feira (26) vai ao ar às 14:40, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Raquel chega em casa e Marcos a põe para fora.

Resumo completo de 'Mulheres de Areia' desta terça-feira

Raquel chega em casa e Marcos a põe para fora. Ela diz que ia fazer a mesma coisa. Andréa chega e acaba com a alegria de Raquel ao dizer que tudo não passou de fingimento de Vanderlei. Malu fica chateada com a mudança no roteiro da viagem, mas acaba gostando ao chegar no hotel.

O delegado Rodrigo chama Ruth para um baile e a beija. César lembra a Virgílio que ele deu para Vanderlei a fazenda que prometera a Malu. Raquel chega em Pontal, mas só diz à mãe o que aconteceu. Floriano e Raquel discutem.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 14:40, na Rede Globo.