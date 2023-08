Que horas começa 'Mulheres de Areia'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (22)

A novela 'Mulheres de Areia' desta terça-feira (22) vai ao ar às 14:40, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Virgílio não aceita a demissão de Alaor, mas ele diz que só fica até arranjar outro capataz para a fazenda.

Resumo completo de 'Mulheres de Areia' desta terça-feira

Virgílio não aceita a demissão de Alaor, mas ele diz que só fica até arranjar outro capataz para a fazenda. Do Carmo escuta Donato dizer que não foi Da Lua quem contou sobre a compra dos barcos e os pescadores fazem as pazes com ele. Marcos e Raquel ficam sabendo que Andréa ficou noiva de Vanderlei.

A primeira reação de Raquel é dar um chute na gaveta, mas depois ela faz carinho no marido. Sem querer, Da Lua revela a Donato que Floriano está guardando o dinheiro na casa dele. Raquel se encontra com Vanderlei.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 14:40, na Rede Globo.